Единственото по-смислено нещо, което чухме днес от Румен Радев, е, че всъщност той много иска да сваля дроновете, но няма желание. Това каза на брифинг пред журналисти депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: Ако имаше желание, може би щеше да чуе какво правят румънците – нашите съседи, които не са много далеч от България. Румъния, която разполага горе-долу със същите способности като България, използва усиленото предно присъствие на НАТО – със самолети, радиоразузнаване, сателитно разузнаване и всички възможности на нашите съюзници – за да сваля и унищожава дронове, които атакуват кораби в румънската акватория. И такива вече има доказани няколко. Така че не е въпрос на способности, а е въпрос на желание."

Днес бяхме свидетели на велики географски открития от страна на правителството. Докато премиерът осъзна, че Земята е кръгла, външният министър още се чуди защо Европа не присъства на среща в Тихия океан. Може би трябва да си купят един атлас – ще им помогне. Надяваме се утре да не ни запознаят с откритието, че и водата е мокра, коментира Гаджев критиката на премиера, че у нас има "полици плоскоземци", които не са наясно с реалните възможности на страната да се справя с дронове.

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: "Ако правителството продължава да желае да бъде само администратор и регистратор на потънали кораби, тогава може да продължи така, както прави до момента. Но ако иска да спаси търговията в Черно море, може да започне и да работи. Няма да е зле да започне да работи, защото, ако отворите картата на морския трафик за 2025 и за 2026 година, картината е катастрофална за българския трафик на кораби в българската зона за сигурност и отговорност."

По думите на депутата и бивш външен министър Даниел Митов, хубаво е, че правителството има поне категорична позиция по това каква е формата на Земята.

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: "Сега очакваме от господин Радев да има категорична позиция и по това какви са дроновете и чия собственост са те, след като непрекъснато удрят кораби в Черно море. От вчера от военния министър разбрахме, че нямало никакво значение кои са дроновете, защото представлявали опасност. А първо, че има значение, е ясно. Второ, от неговите разсъждения излиза, че каквито дронове имало, такива ни ударили, нали? Казва: „Няма никакво значение оттам нататък“."

Той допълни, че се очаква от премиера не да променя формата на Земята, а да организира отбраната на България.

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: "От него очакваме да чуем кога ще бъдат придобити, какви ще са тези системи и как ще се организира отбраната не само на българското крайбрежие, но и на българските териториални води, както и в изключителната ни икономическа зона. Защото непрекъснато потъващи кораби и атакувани кораби в изключителната ни икономическа зона означават възпрепятстване на свободното корабоплаване и намаляване на търговията, да не говорим какви са влиянията и върху туризма."

И попита дали премиерът знае какво е системата „ЕКРАН-Е“ (система за морска осведоменост на Военноморските сили, която дава пълна картина в Черно море в зоната на акваторията и в зоната на отговорност на България)?