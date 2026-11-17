Жители на варненския квартал „Аспарухово“ организират протест заради продължаващото вече близо два месеца бездействие след пропадането на път в района, както и заради презастрояването и проблемите с инфраструктурата.

Радослав Христов, жител на квартала и представител на инициативния комитет: „Основните ни искания са две. Първо, искаме спешно възстановяване на пътя, тъй като в момента минаваме по изключително тесен обходен маршрут. Две коли трудно могат да се разминат, камо ли пожарна или друго специализирано превозно средство.“

Той подчерта, че протестът не е само заради проблемите в „Аспарухово“, а е насочен и срещу презастрояването на целия град. Според Христов в района се предвижда изграждането на четири сгради с височина до 60 метра, при положение че ограниченията за зона Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие предвиждат значително по-ниски показатели за застрояване.

„За нас това е абсолютно безобразие – с Общия устройствен план да бъде нарушаван специален закон, какъвто е Законът за устройството на Черноморското крайбрежие“, коментира той.

Кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов също призна, че възстановяването на пътя се бави неоправдано.

Ивайло Маринов, кмет на „Аспарухово“: „За съжаление, вече почти два месеца не се прави нищо. Трябваше веднага да започне работа по пътя. Беше обявено бедствено положение, но изпуснахме момента да поискаме средства от Междуведомствената комисия. Сега ще трябва да се справим с пари от бюджета.“

По думите му има вероятност ремонтът да не бъде извършен през зимата и да остане за следващата година. Сериозно притеснение сред жителите предизвиква и капацитетът на ВиК инфраструктурата. Според Радослав Христов инициативният комитет разполага със становище на дружеството, че капацитетът на мрежата е изчерпан.

„Няма как да бъдат включени нови обекти, освен ако не се изгради огромно ново трасе, при което ще бъде нарушена цялата инфраструктура на „Аспарухово“, посочи той.

Кметът на района подкрепи гражданската инициатива и заяви, че разбира притесненията на хората. По думите му районната администрация няма достатъчно участие при вземането на решенията за ново строителство. Протестът ще се проведе утре от 15.00 часа на мястото на пропадналия път. Организаторите призовават всички варненци да се присъединят към недоволството.

„Протестът не е на „Аспарухово“, протестът е на Варна“, заяви Радослав Христов.

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