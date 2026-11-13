Глобален проблем с "Майкрософт": Компанията все още не може да възстанови услугите си

"Майкрософт" все още се бори с повреда в услугите си, засегнала десетки хиляди потребители по целия свят от вчера насам.

Промените, направени с цел отстраняване на проблема, са довели само до частично възстановяване на услугите, съобщиха от компанията. Оттам тестват други начини за разрешаване на проблема, който според тях се дължи на прекомерно натоварване.

Потребителите в Съединените щати нямаха достъп до електронните си пощи в „Microsoft Outlook“ и чат приложението „Teams“ почти през целия работен ден вчера. Снощи, в рамките на час, услугите на компанията блокираха и в още над 70 държави. Сривът наруши комуникациите на редица обществени институции.