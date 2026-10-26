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"Майкрософт" предлага обезщетения за доброволно напускане на около 60 000 служители

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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майкрософт създаде технология криптовалута импулсите тялото
Снимка: БГНЕС
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"Майкрософт" предлага програми за доброволно напускане срещу обезщетение на около 60 000 свои служители, или приблизително една четвърт от персонала си.

Технологичният гигант се стреми да намали разходите си, докато инвестира огромни средства в изкуствен интелект.

Компанията съобщи за мярката днес.

Право да се възползват от предложението ще имат служители от определени екипи в САЩ, Канада, Индия и Великобритания, заемащи длъжности до ниво вицепрезидент включително, уточни говорител на "Майкрософт".

Някои категории служители обаче няма да бъдат обхванати от програмата, включително част от работещите в центровете за данни, продажбите и маркетинга.

#60 000 служители #съкращение # обезщетение #"Майкрософт" #новини в Метрото

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