Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Днес Окръжният съд в Пловдив ще гледа мярката за неотклонение на втория обвиняем по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

42-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност като помагач на сочения за физически извършител Славчо Мегеров. Според прокуратурата той е оказал логистична помощ, с която е улеснил извършването на престъплението.

По информация на БНТ обвиняемият е Атанас Дечев с прякор Джеки. Той беше задържан в Пазарджик, където е открит след издирване. Дечев е криминално проявен. През 2009 г. е осъден за участие в пазарджишката групировка „Монопола“, занимавала се с разпространение на наркотици.

Илиян Филипов беше убит на 30 септември в Пловдив.