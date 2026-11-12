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България изпрати Вежди Рашидов с военни почести (СНИМКИ)

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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С военни почести изпратиха Вежди Рашидов. На поклонението в Народния театър „Иван Вазов“ в София се събраха президентът, председателят на Народното събрание, депутати, близки и колеги. Големият скулптор оставя следа в изкуството и политиката – бил е два пъти министър на културата и председател на 48-ото Народно събрание.

С военни почести беше изпратен големият български скулптор Вежди Рашидов. Президентът на България, председателят на Народното събрание, народни представители, близки и колеги се събраха в Народния театър "Иван Вазов" в София, за да се простят с него.

Вежди Рашидов оставя ярка следа, както в българското изобразително изкуство, така и в политическия живот на страната. Два пъти е бил министър на културата в първите правителствата на ГЕРБ, бил е народен представител и председател на 48-ото Народно събрание. По негова идея е създадена Националната галерия "Квадрат 500" в София, която той представя като българския "Лувър". Носител е на орден "Стара планина" първа степен.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Много трудно е и днес, и занапред да се говори за Вежди Рашидов в минало време. Днес се разделяме с цяла една епоха в българската култура. Самият той създаде вечно изкуство. Направи така, че от глината, от бронза, от камъка създаде памет, създаде памет, която носи славата на България и тук, и далеч зад границите на страната ни. Трудно е започнал неговия път..."

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Той беше приятел на всички, той винаги протягаше ръка и колкото и трудно да му беше, той рядко мислеше за себе си, предимно даваше на останалите. Освен голям български общественик, оставил следа и в българското общество, господин Рашидов остави дълбока следа в българската политика, защото той остави за културата не само издяланото с ръцете, но и с политическите решения."

Евтим Милошев, министър на културата: "Вежди Рашидов беше човек, който живя в голям мащаб и в изкуството, и в живота, и в приятелството, това е човек, който оставя ярка диря в културния живот на страната и далеч зад границите на нашата страна."

Тодор Батков, адвокат: "Патриот, творец, донесъл слава на България и извън границите. Много умел политик, успешен министър на културата, въпреки скандалите и тежките условия, в които беше принуден да работи."

Андрей Слабаков, актьор, режисьор и политик: "Той ми беше много добър приятел. От 78-ма година се познаваме с него и сме приятели. Талантлив, добър и много прям. И може би затова сме били толкова години приятели. Много съжалявам, че почина."

Росен Плевнелиев, президент на България (2012 - 2017): "Вежди не умира, той отива в едно друго измерение, но той остава жив в сърцата ни, в умовете ни."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#поклонение #Вежди Рашидов

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