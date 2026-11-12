Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток?

Бизнесът ще получава ежемесечни компенсации за високите цени на електроенергията. За това се договориха правителството и работодателите. Компенсации ще има и за битовите потребители на природен газ. Няма да се увеличават цените на тока и парното за домакинствата до 1 юли. Поредната среща по темата беше късния следобед в Министерството на икономиката.

При цена на тока над 180 евро на свободния пазар се активира схема за компенсации, която ще работи по следния механизъм: 80% от разликата над 180 евро ще се изплащат от Фонда за сигурност на електроенергийната система, а още 15 евро на мегаватчас ще се плащат от ББР.

Тази схема ще важи за период от 10 месеца – от септември до юни. През юли ще има изравняване, като ще се изплати оставащата разлика в цената за периодите, в които тя е била над 122 евро и 71 евроцента.

Така крайната сметка показва, че реално при цена на електроенергията над 180 евро на мегаватчас, каквато е през месец октомври, а към момента и през ноември, бизнесът ще плаща 165 евро, Българската банка за развитие ще плаща 15 евро на мегаватчас, а Фондът за сигурност на електроенергийната система ще компенсира 80% от разликата над 180 евро. През юли ще бъде направено изравняване и ще бъде платено до 80% от разликата над 122,71 евро.

Бизнесът и правителството са стигнали до разбирателство милиард и половина евро от Фонда за сигурност на електроенергийната система и 500 милиона евро от Българската банка за развитие да се отделят за компенсиране на високите цени на електроенергията и природния газ.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: „Цените са безпрецедентни и действията на правителството са безпрецедентни. Искам категорично да заявя, че държавата е плътно до бизнеса, плътно до хората. Към бита, към домакинствата вашите цени на тока, на парното няма да се увеличат през отоплителния сезон.“

Бизнесът ще бъде компенсиран, когато цената на тока на свободния пазар надхвърли 180 евро за мегаватчас. От Фонда за сигурност на електроенергийната система ще приспадат 80% от разликата директно във фактурата, а от ББР ще плащат допълнително още 15 евро компенсация.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: „Живеем в едни трудни времена и сме длъжни да дадем още подкрепа на енергоемката индустрия, която е гръбнакът на индустрията и икономиката в страната.“

Енергоемките предприятия ще бъдат подпомагани по отделна схема, като компенсациите вместо сегашните 50% ще бъдат 70%.

Ива Петрова, министър на енергетиката: „Което е в рамките на допустимите режими на държавна помощ и съответно изисква комуникация с Европейската комисия за изменение на решението за държавни помощи.“

Изискването към тези предприятия е 50% от компенсацията да бъде реинвестирана в повишаване на енергийната им ефективност. Високите цени на природния газ също вече попадат в компенсаторните програми.

Ива Петрова, министър на енергетиката: „Това, което е нов момент, това, което ще анонсираме в рамките на седмица, е компенсаторна програма за битовите потребители, които директно използват природен газ. Програмата ще окаже подкрепа за цените на природния газ в рамките на отоплителния сезон от месец ноември до месец март, когато сметките са най-високи.“

Бизнесът отбеляза, че до разбирателство се е стигнало само за една седмица разговори, както и че компенсации ще се получат и за месец октомври.

Добри Митрев, председател на БСК: „Това е допълнителен ресурс и аз благодаря и на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, и на Министерството на енергетиката, и на ББР, и на вицепремиера за това, че когато има диалог, когато има разбиране, можем да стигаме до доста по-добри решения.“

Според бизнеса това ще преодолее риска от декапитализация на фирмите в месеците, когато цената на тока на свободния пазар е най-висока.