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Несполучливо строително решение е причината за откъснатия таван на метростанция „Цар Борис III“

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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несполучливо строително решение причината откъснатия таван метростанция bdquoцар борис iiildquo
Снимка: БТА
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Част от тавана на метростанция „Цар Борис III“ в Красно село се срути. Няма пострадали хора. Станцията остана затворена за няколко часа. През това време влаковете преминаваха по линията, но без да спират на станцията.

Според изпълнителния директор на „Метрополитен“ Николай Найденов пътниците не са били застрашени. Строителят е потвърдил, че ще възстанови за своя сметка компрометирания участък.

Малко преди 17:30 ч. метростанцията беше отворена за граждани.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Причината е ясна. Несполучливо строително решение, но това е извън гаранционния срок. Въпреки това ще вземем мерки, за да бъде възстановен участъкът по начин, който да не застрашава повече ползващите метрото. Строителят е потвърдил пред нас, че ще възстанови за своя сметка компрометирания участък. Имаме компрометиран участък от окачен таван. За съжаление, той притежава това свойство – ако тръгне една част от него, под тежестта ѝ тръгва като домино целият участък. Нито за секунда не е бил застрашен нито един пътник. Такъв риск при този тип окачени тавани съществува. Таванът на тази метростанция не е давал никакви индикации, че може да бъде компрометиран и да се стигне до подобна ситуация. В другите участъци нямаме такъв проблем.“

#метростанция Борис Трети #София #метро #метростанция

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