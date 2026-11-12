Несполучливо строително решение е причината за откъснатия таван на метростанция „Цар Борис III“

Част от тавана на метростанция „Цар Борис III“ в Красно село се срути. Няма пострадали хора. Станцията остана затворена за няколко часа. През това време влаковете преминаваха по линията, но без да спират на станцията.

Според изпълнителния директор на „Метрополитен“ Николай Найденов пътниците не са били застрашени. Строителят е потвърдил, че ще възстанови за своя сметка компрометирания участък.

Малко преди 17:30 ч. метростанцията беше отворена за граждани.