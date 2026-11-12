Откърти се част от конструкция на метростанция „Красно село“, затварят станцията за три часа

Част от конструкция на тавана на метростанция „Красно село“ се е откъртила. Няма пострадали хора, а районът вече е обезопасен, съобщиха от полицията.

От „Метрополитен“ ЕАД съобщиха, че затварят станцията за три часа.

„Поради технически причини се затваря МС „Цар Борис“ III за три часа считано от 12.20 ч. на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията", посочват от „Метрополитен“.

Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация.