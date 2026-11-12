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Откърти се част от конструкция на метростанция „Красно село“, затварят станцията за три часа

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Метровлаковете няма да спират на станция „Цар Борис“ III до 15.20 ч.

откърти част мазилка метростанция bdquoкрасно селоldquo затварят станцията три часа
Снимка: ж.к. "Лагера", Фейсбук
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Част от конструкция на тавана на метростанция „Красно село“ се е откъртила. Няма пострадали хора, а районът вече е обезопасен, съобщиха от полицията.

От „Метрополитен“ ЕАД съобщиха, че затварят станцията за три часа.

„Поради технически причини се затваря МС „Цар Борис“ III за три часа считано от 12.20 ч. на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията", посочват от „Метрополитен“.

Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация.

#паднала мазилка #метростанция #инцидент

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