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Властта, бизнесът и синдикатите търсят решение за скъпия ток

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увеличат цените парното тока юли
Снимка: илюстративна
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Властта, бизнеса и синдикатите с нов опит да набележат конкретни мерки, заради високите цени на електроенергията. Това ще стане на на работна среща в министерството на икономиката.

На нея ще присъстват вицепремиерът Александър Пулев, енергийният министър Ива Петрова и представители на работодатели и синдикатите. Преди дни след среща в енергийното министерство стана ясно, че държавата ще поиска от ЕК увеличение на помощта за енергоинтензивните предприятия от 50 на 70%. Бизнесът настоява компенсациите да се изчисляват всеки месец, а не на базата на последните десет. Според енергийното министерство обаче, трябва да се смята за по-голям период, защото цените понякога са по-изгодни и се компенсира увеличението. Още този месец бизнеса, болници, училища и администрации ще получат компенсации.

Причината е, че миналият месец средната цена на борсата за ден напред е била над заложения праг от 180 евро/МВтч. Така тези потребители ще получат компенсация около 40-41 евро за мегат час.

#властта #цената на тока #синдикати #бизнес #мерки #новини в Метрото

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