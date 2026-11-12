Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток, компенсации ще има и за битовите потребители на природен газ

Бизнесът ще получава ежемесечни компенсации за високите цени на електроенергията. За това се договориха правителството, работодателите и синдикатите.

Компенсации ще има и за битовите потребители на природен газ. Няма да се увеличават цените на тока и парното за домакинствата до 1 юли 2027 г.

2 млрд. евро от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и Българската банка за развитие ще бъдат платени за компенсации до края на месец юни. Ежемесечните плащания от Фонда ще бъдат за цени на електроенергията над 180 евро на мегават час, отделно ББР ще плаща по още 15 евро на мегават час, което е авансово плащане за 10-месечната компенсация за цени на електронергията, която е над 122,71 евро на мегават час.