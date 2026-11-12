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Подмладеният отбор на България все още има шанс да оглави групата си в Лигата на нациите

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Националният тим се нуждае от победи над Естония и Исландия.

Български национален отбор по футбол Илия Груев
Снимка: Startphoto.bg
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Въпреки лошото начало в турнира, България все още има шанс да спечели първата позиция в групата и да си осигури промоция във второто ниво на Лигата на нациите. Сметките показват, че националният отбор се нуждае от две победи в идните дни. Утре "трикольорите" посрещат Исландия в 21:45 часа в Пловдив, а в понеделник гостуват в Естония.

Победата при гостуването в Люксембург, преди малко повече от месец, възроди надеждите ни. Представителният ни тим се намира на трета позиция в групата си с 4 точки, на 4 зад утрешния ни съперник и лидер в групата. Естония е на второ място с 6.

След рокадата на треньорския пост и временното назначение на Атанас Рибарски, много от играчите намекнаха, че обстановката се е подобрила. В списъка за предстоящите две срещи попаднаха петима души, които могат да направят дебют за мъжкия отбор. Това са вратарите Пламен Андреев и Алекс Божев, бранителят Симеон Шишков, халфът Иван Панков, както и офанзивният играч на Черно море Георги Лазаров.

Тема за размисъл е и възрастта на тима ни. В групата има само седем футболисти, които са над 27 години. В селекцията ни за този месец попадат само петима играчи, които имат зад гърба си поне 25 двубоя с националната фланелка - Ивайло Чочев, Илия Груев, Марин Петков, Георги Русев и Иван Турицов.

Тази вечер е последната тренировка на "лъвовете" преди срещата с Исландия, малко преди която Рибарски ще говори за медиите.

Вижте обекта във видеото.

#Български национален отбор по футбол за мъже # Лига на нациите

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