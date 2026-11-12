Влаковете между Белград и Будапеща ще пътуват за три часа и половина

От средата на следващия месец Сърбия възстановява жп линията Белград - Будапеща - Виена. Страната подготвя и следващия си мащабен високоскоростен железопътен проект - модернизацията на жп маршрута Белград - Ниш.

Сърбия модернизира и изгражда 350-километрова високоскоростна жп линия, която ще свързва Белград, Ниш и Прешево, на границата със Северна Македония. В момента това е най-големият инвестиционен инфраструктурен проект в страната.

Финансирането идва от безвъзмездни средства от Европейския съюз, преференциални кредити от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Александра Софрониевич, министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия: "Това ще бъде втората високоскоростна железопътна линия в Сърбия, по която влаковете ще се движат със скорост до 200 километра в час. Следващата ни цел е България – вече се работи по участъка Ниш – Димитровград, а плановете са линията да продължи от Ниш към границата със Северна Македония."

От 13 декември разстоянието между столиците на Сърбия и Унгария ще отнема около три часа и половина. По маршрута всеки ден ще се движат по осем влака. Шест от тях ще пътуват директно между Белград и Будапеща, а други ще продължават до Виена.

Цените за билетите от Белград до Будапеща все още не са обявени, но се очаква да бъдат около 35 евро.

Възстановяването на тази железопътна връзка е част от мащабна инвестиционна програма за модернизация на железопътната инфраструктура на Сърбия и интегрирането ѝ в Трансевропейската транспортна мрежа на Европейския съюз.

Любиша Пейчич, директор на сръбската жп компания: "През последните десет години извършихме цялостно обновяване на подвижния състав на железниците ни. Придобихме над 40 модерни влака от различни категории."

Планът на Европейската комисия е до 2040 г. да бъде изградена напълно интегрирана вискоскоростна мрежа на континента. И Сърбия се стреми да стане част от тази мрежа.