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Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават

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Премиерът Румен Радев участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в неформално заседание на лидерите на Европейския съвет на 12 и 13 ноември в Дъблин.

Конкурентоспособността, сигурността и стабилността на Европа бяха сред основните теми на срещата на Европейската политическа общност. Премиерът Румен Радев открои иновациите, свързаността и достъпните цени на енергията като ключови фактори за постигането на тези цели.

Румен Радев, министър-председател: „Днес е Денят за европейската политическа общност. Ако искаме да постигнем целите за силна, сигурна, просперираща Европа, трябва да има сигурност и стабилност в тези региони. И това именно е смисълът да обменим идеи как и по какъв начин да постигнем тези цели. И голямата тема днес е конкурентоспособност. И то развивана чрез иновации, чрез свързаност и точно тук е силата на България. И с достъпни цени на енергията.“

Премиерът допълни, че България се вписва много силно в тези цели, с проактивната политика, която води. Сигурността се очертава като най-важният елемент както за сигурността, така и за нашето икономическо развитие.

Румен Радев, министър-председател: „България ще бъде домакин на срещата на върха за сигурност заедно с Европейската комисия. Също така и новият коридор за сухопътна връзка със страните от залива за доставка на енергийни ресурси. Така че ние водим тази политика, продължаваме да разширяваме нейния обхват и имаме шанса нашето стратегическо географско разположение най-сетне да се превърне в стратегическо предимство.“

Премиерът заяви, че ще има среща с генералния секретар на Съвета на Европа.

Румен Радев, министър-председател: „Ще имам среща с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, защото ние трябва да помагаме и да съдействаме Съветът да се утвърждава като гарант на демокрацията, за върховенството на правото. Ще поставя още веднъж темата, която продължаваме, че няма промяна в отношението на властите на РС Македония към нашите сънародници, напротив проблемите се задълбочават.“

Българският премиер коментира и темата за войната в Украйна.

Румен Радев, министър-председател: „Разполагаме с най-силния инструмент за регулиране на конфликта между Украйна и Русия и това е дипломацията.“

#Дъблин #Румен Радев

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