Академията на ЦСКА стартира сътрудничество със Софийска лекарска колегия

Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия стартираха партньорство, насочено към подкрепата и развитието на младите футболисти на "армейците".

Съвместната инициатива поставя началото на сътрудничество между двете организации и по този повод бе дадена пресконференция на стадион "Българска армия".

Директорът на Академията на "червените" Бойко Величков заяви, че това споразумение е част от поредица инициативи, които превръщат школата на ЦСКА в най-доброто място за развитие на млади таланти в България.

"Аз съм дете на ЦСКА и като такова може би нося малко повече отговорност в себе си за стотиците деца, които в момента носят червената фланелка. Откакто аз съм в клуба, с огромното съдействие на Петър Занев, имаме доста инициативи за подобряване на процесите в детско-юношеската школа. Всеки, който се интересува от това какво се случва в Академия ЦСКА, е наясно, че резултатите вече са налице", коментира Величков на пресконференция.

Той отчете скок в представянето на академията, но увери, че резултатите тепърва ще се подобряват.

"Има няколко добри инициативи от наша страна. Огромно благодаря на столичната лекарска колегия за протегнатата ръка. Имаме програма за контрол и взимане на мерки какво се случва в училищата. Имаме програма за изпращане на наши играчи на стаж в чужбина. Погледът към бъдещето си личи от отношението на собственика и на ръководството към процесите. Скокът в представянето на Академия ЦСКА е виден. Недостатъчен, разбира се, но основата е налице. Днешната инициатива може би ще затвори кръга ние да можем да се грижим за нашите състезатели. На прав път сме. За момента школата на ЦСКА е най-доброто място за футбол в България", допълни Величков.

Доктор Асен Меджидиев от Столична лекарска колегия заяви, че ЦСКА е първият клуб, с който се прави подобно сътрудничество, но от организацията са отворени и са други подобни партньорства със спортни клубове и федерации.