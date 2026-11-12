Заради липса на парно и чести спирания на тока - ученици от София излязоха в принудителна ваканция

Учениците от 119. СУ в столичния квартал „Изток“ са в принудителна ваканция за два дни заради липсата на отопление и топла вода след авария по топлопреносната мрежа. Решението е взето със заповед на кмета на София Васил Терзиев след предписание на Регионалната здравна инспекция, която е установила температури под допустимите норми в сградата на училището.

„От четвъртък миналата седмица постепенно температурите започнаха да се снижават до към 12-13 градуса, каквито са и в момента. Едно некомфортно и нездравословно състояние на помещенията“, заяви директорът Диян Стаматов.

По думите му училището е преминало през цялата "каскада" от постепенно намаляване на часовете към по-късно започване на учебния процес, преди да поиска временното преустановяване на занятията. Освен липсата на парно и топла вода, учебното заведение е било засегнато и от прекъсвания на електрозахранването, които допълнително са затруднили провеждането на учебния процес.

„Цялата държава очаква да минем онлайн. Само че това не е магическа пръчка“, коментира директорът Стаматов. „По отношение на онлайн обучението единствено правомощие да пусне училището има министърът“, подчерта Десислава Желязкова, зам.-кмет по направление “Образование, спорт и младежки дейности”.

От „Топлофикация София“ обясниха, че прекъсването на топлоподаването е вследствие на авария на магистрален топлопровод, засегнала кварталите „Изток“ и „Изгрев“, като се очаква проблемът да бъде отстранен през следващите дни.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова.