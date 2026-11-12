Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда бюджета за следващата година. Увеличение на заплатите в бюджетния сектор, ръст на пенсиите и обезщетенията за безработица са част от предложенията на правителството.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение. Бюджетът е начин тази отговорност да получи своето реално измерение чрез приоритети, политики и конкретни финансови ангажименти. Днес предстои да разгледаме проектите на Законите за бюджетите на НЗОК и на ДОО, както и проекта на Закон за държавния бюджет за 2027 г."