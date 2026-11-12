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Зеленски очаква резултат от преговорите, докато американските пратеници търсят пробив в Москва

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Снимка: Снимката е илюстративна
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Украйна е в центъра на разговори в Москва. Там пристигнаха американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф за среща с руския президент Владимир Путин. Визитата им е непосредствено след преговорите в Абу Даби между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ.

Специалният представител на Путин Кирил Дмитриев лично посрещна на Летище "Внуково" пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Камери проследиха кортежа им до хотел в центъра на Москва, в близост до Кремъл, преди срещата им с Владимир Путин. От Дъблин Володимир Зеленски коментира, че напредъкът зависи до голяма степен от това как американската делегация ще проведе разговорите.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Много зависи в какъв формат ще бъде диалогът между американската и руската страна. Не знам какъв формат ще изберат. Мисля, че е много важно за американците и особено за този преговорен екип да постигнат резултат тази година, предвид това, което наблюдаваме в момента. Живеем в условия на война, масирани атаки. Ние определено искаме резултат до края на годината и ще направим всичко възможно, за да се случи.“

Снимка: БТА

Европа няма нужда от нов представител в преговорите между Украйна и Русия, заяви естонският министър-председател Кристен Михал. По думите му ролята на председателя на Европейския съвет Антонио Коща е именно тази - да представлява всички страни членки, както и европейският първи дипломат Кая Калас представлява Блока за външната политика.

Кристен Михал, министър-председател на Естония: „Имаме подходящите хора, но постоянно някой иска да води паралелни преговори и твърди, че може би Антонио или Кая не са по вкуса на руснаците. Това е жалко, защото ние трябва да бъдем представлявани от хора, които носят отговорност пред Европа, а не такива, които се харесват на Путин.“

След Москва американските пратеници ще се отправят към Дъблин за среща с украинския президент.

#Американски пратеници #Москва #Зеленски

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