Американски пратеници в Москва: Среща с Владимир Путин за Украйна

Украйна в центъра на разговори и в Москва. Днес там пристигат американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф за среща с руския президент Владимир Путин.

Визитата им е непосредствено след преговорите в Абу Даби, които Къшнър определи като първата добра стъпка. Там беше договорена най-голямата досега размяна на военнопленници. Според Володимир Зеленски затворниците в Русия и Украйна са над пет хиляди. Пратениците на Доналд Тръмп ще пристигнат в Дъблин по-късно днес, за да обсъдят постигнатото и с украинския президент, който заяви, че напредъкът в преговорите зависи до голяма степен от това как американците разговарят с Русия.