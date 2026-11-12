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Американски пратеници в Москва: Среща с Владимир Путин за Украйна

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 01:00 мин.
По света
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Снимка: Снимката е илюстративна
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Украйна в центъра на разговори и в Москва. Днес там пристигат американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф за среща с руския президент Владимир Путин.

Визитата им е непосредствено след преговорите в Абу Даби, които Къшнър определи като първата добра стъпка. Там беше договорена най-голямата досега размяна на военнопленници. Според Володимир Зеленски затворниците в Русия и Украйна са над пет хиляди. Пратениците на Доналд Тръмп ще пристигнат в Дъблин по-късно днес, за да обсъдят постигнатото и с украинския президент, който заяви, че напредъкът в преговорите зависи до голяма степен от това как американците разговарят с Русия.

#Американски пратеници #преговори за мир в Украйна #Москва

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