Необичайно топло за ноември, до 22° днес

Облачността ще е предимно значителна, а сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи. Ще духа умерен и силен южен вятър, с пориви до около 90 км/ч.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 11°, в София - около 9°, а максималните - между 17° и 22°, в София - около 18°.

Сутринта на места и по Черноморието ще е мъгливо. През деня облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° до 21°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

В петък ще продължи да духа много силен южен вятър. Ще бъде топло за периода, с минимални температури в цялата страна над 10° и максимални между 19° и 24°. На места в югозападната половина от страната ще превали.

През нощта срещу събота и в събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. В Северна България вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. От северозапад на югоизток на много места ще има валежи от дъжд. До края на деня в западната половина от страната вятърът чувствително ще отслабне, в Източна България ще се ориентира от североизток и ще бъде умерен.

В неделя ще преобладава облачно време, все още на места със слаби валежи от дъжд. Минималните температури в повечето места ще са между 3° и 8°, а максималните - между 7° и 12°.

В понеделник вероятността за валежи е малка, ще има повече разкъсвания и намаления на облачността. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-високи.