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Асен Николов: Бяхме напълно конкурентоспособни, мога само да похваля момчетата

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Спорт
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Старши треньорът на баскетболния Локомотив Пловдив посочи пропуснатите възможности в нападение и борбата под коша като решаващи за поражението с 83:85 във ФИБА Европа къп

асен николов бяхме напълно конкурентоспособни мога похваля момчетата
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Старши треньорът на баскетболния Локомотив Пловдив Асен Николов изрази съжаление за драматичната загуба с 83:85 от латвийския ВЕФ Рига в двубой от турнира ФИБА Европа къп. Наставникът на "черно-белите“ отличи представянето на своите възпитаници, но призна, че няколко грешки в заключителните минути са се оказали решаващи за крайния резултат.

Пловдивчани водеха с 52:42 на почивката и запазиха аванса си след третата четвърт, но допуснаха обрат в последните десет минути на срещата.

"Имаше доста моменти през второто полувреме, в които не изиграхме добре нападенията си. В последните няколко атаки на два пъти не успяхме да спечелим борбата под коша, което се оказа решаващо за крайния резултат“, коментира Николов след двубоя.

Въпреки поражението специалистът остана доволен от цялостното представяне на отбора, който до този момент беше записал три победи в европейския турнир.

"Още преди срещата казах, че ВЕФ Рига е отбор, който играе добър баскетбол. Бяхме равностойни и всичко зависеше от няколко правилни решения в края на мача. Бяхме напълно конкурентоспособни на ВЕФ Рига, така че мога само да похваля момчетата за старанието им“, заяви наставникът.

Николов призна още, че в началото на сезона не е очаквал Локомотив да постигне толкова победи, но представянето на отбора му дава основания за положителна оценка въпреки загубата.

Най-резултатен за пловдивчани срещу латвийския състав беше Девърл Рамзи с 24 точки, следван от Джомару Браун с 22 и Айзея Томпсън с 13. За гостите Джордън Сиръс се отличи с 19 точки.

Следващото изпитание за Локомотив Пловдив във ФИБА Европа къп е на 18 ноември, когато „черно-белите“ ще гостуват на румънския Орадея.

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