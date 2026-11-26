Александър Везенков отбеляза, че иска изживее мача на националния отбор на България срещу Дания в предварителните квалификации за Евробаскет 2029, който ще се изиграе в пълната до краен предел „Арена София“. Лидерът на Олимпиакос се прибра преди няколко часа след полет с частен самолет, осигурен от Българската федерация по баскетбол. Така крилото ще изиграе два мача в рамките на 24 мача, след в късните часове на сряда изведе гърците срещу Апоел Тел Авив в Евролигата.

Пред медиите на летището крилото не скри своята радост, че съоръжението за срещата с датчаните ще бъде пълно, като говори и за желанието си да бъде пуснат от „червено-белите“.

“Много съм радостен и доволен. Победихме в мач, който беше много важен. Всичко да мине както трябва и вече мислим за днешния.“

„Винаги съм казвал, че когато мога и обстоятелствата ми позволяват, винаги ще съм тук. Благодаря на федерацията, която осъществи да стане това нещо. Оттам-нататък мисля, че всички сме развълнувани да видим залата да е пълна. Пак казвам, в НБА играят много мачове в два поредни дни, така че това не е нещо ново в моята кариера и да видим как ще мине“, добави той.

„Нека бъдем честни, ако имах мач с Олимпиакос в днешния ден, щях да играя за този отбор, защото нямаше как. Аз обясних на клуба колко искам да играя и колко искам да напълним една зала в София. Това е едно голямо предизвикателство за всички. Тепърва ще видим. Не искам да го мисля, а да изживея момента. Както играхме с Олимпиакос срещу Апоел в София, така утре е много по-специално за националния отбор. Притесняваше ме това, защото Дания не е много популярен съперник, но това е хубав тест за истинските квалификации. Щом сме продали толкова много билети, можем да го правим на всеки мач, но да изживеем емоцията утре и най-важно е да победим.“

Националът направи една равносметка за българския баскетбол и „трикольорите“ през изминалите 12 години, когато за последно играха в София.