Още над 2500 билета за евроквалификацията по баскетбол България-Дания бяха пуснати в продажба днес след обед.



Очакванията са утре вечер „Арена София“ да бъде препълнена, като над 12 000 зрители ще подкрепят националния ни отбор по трибуните.



„Огромната заслуга за залата да бъде разпродадена е на най-добрия баскетболист в Европа Сашо Везенков“, каза президентът на БФ Баскетбол Константин Папазов.



Везенков играе тази вечер в Атина с клубния си отбор Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в Евролигата. А след това лети и за София. От сметките отпадна другият национал Коди Милър Макинтайър, който се е разболял. Квалификацията с Дания е утре от 19 часа.

„Аз съм убеден, че всичко, което сме организирали в мача ще бъде доведе до свръх емоция. А когато има неговата класа и на всичко останали естествено в отбор и емоцията и тази положителна енергия, която ще запари по течност и се усеща по трибуните. Аз смятам, че първата победа я постигнахме с това, че залата ще бъде разпродадена. Всеки е добре дошъл, защото, както казахме, Господ е българин, Везенков също“, добави Папазов.

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