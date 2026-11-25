Вашингтон обяви нови вносни мита за 14 от най-големите си търговски партньори, включително Европейския Съюз, Китай и Япония. Мярката е насочена срещу субсидираното свръхпроизводство, което ощетява американските компании.

По-рано Върховният съд на Съединените щати обяви предишните му мита за незаконни. Новите предложения се различават за различните страни и стоки, но най-засегнат е Китай с равнища до 40 процента. Предложението за Евросъюза е 15 процента. Предложените ставки ще влязат в сила след един месец. Брюксел категорично отхвърли аргументите на Вашингтон. Според наблюдатели американската страна търси потенциален лост за въздействие в търговските преговори с Китай.