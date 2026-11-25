Вашингтон обяви нови вносни мита за 14 от най-големите си търговски партньори, включително Европейския Съюз, Китай и Япония. Мярката е насочена срещу субсидираното свръхпроизводство, което ощетява американските компании.
По-рано Върховният съд на Съединените щати обяви предишните му мита за незаконни. Новите предложения се различават за различните страни и стоки, но най-засегнат е Китай с равнища до 40 процента. Предложението за Евросъюза е 15 процента. Предложените ставки ще влязат в сила след един месец. Брюксел категорично отхвърли аргументите на Вашингтон. Според наблюдатели американската страна търси потенциален лост за въздействие в търговските преговори с Китай.
Гуо Дзякун, говорител на Министерство на външните работи на Китай: „Така нареченият „свръхкапацитет“ е фалшива теза и Китай е против използването й като претекст за политически манипулации. Двете страни трябва да акцентират върху реципрочността и взаимната изгода. Те трябва да се придържат към важния консенсус, постигнат от двамата държавни глави, и да поддържат стабилното и позитивно развитие на търговско-икономическите отношения между Китай и САЩ.“