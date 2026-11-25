Пред БНТ говори майка на десетокласничка, която учи в училището на един от участниците в скандалните клипове с блудство с 15-годишно момиче. Все още не ясно дали той е сред задържаните. От районната прокуратура съобщиха, за 4-ти арест по случая. Става дума за 19-годишния Аркади. Това е момчето от клипа с газовия пистолет, насочвал го в главата на 16-годишно момиче и стрелял в краката й. Обвинен е и за това, че създал порнографски материали с непълнолетна.

Майката, която се свърза с нас, пожела анонимност. Разказва, че всички съученички на дъщеря й от професионалната гимназия по дизайн са потресени и изплашени от бруталната гавра с тяхна връстничка и нямат друга тема на разговор. Един от участниците в скандалните клипове от Хелоуин се оказва техен съученик.

Съдът остави в ареста тримата непълнолетни, блудствали с 15-годишно момиче "Той се е хвалел с това нещо, което няма как да го асимилирам - да се похвалиш ти, с такова нещо и оттам аз съм страшно загрижена и притеснена за нашите деца."

Ученикът вече е изключен. Преди случката не проявявал агресия и дори бил любимец. Забъркал се обаче с лоша компания извън училището, разказаха негови съученици. От ръководството на училището отказват коментар заради разследването.

"Доколкото знам въпросното момче, за което казват учениците, че се е похвалил, е изключен, учениците казват, че той не е арестуван."

Аресуваните по случая вече са четирима. Трима непълнолетни, а днес и 19-годишният Аркади, който е задържан на 72 часа. Според доказателствата той е създал два порнографски клипа с 16-годишно момиче, а на 18-ти октомври е стрелял с газов пистолет в краката на момиче, като сцената е заснета и разпространена в социалните мрежи. На записа се чува как друго момче се смее. От прокуратурата все още не потвърждават, че и той е участвал в блудството на Хелоуин.

Георги Коджаниколов, надблюдаващ прокурор: „Kлипът е заснет в тъмната част, някои от участниците носят качулки и маски, но младежите участващи във всички клипове, малко или много се преплитат, те се познават и са от общи компании и участват в почти всички ситуации, едни и същи младежи."

Утре е мярката на тримата задържани непълнолетни младежи, обвинени за блудството с 15 годишно момиче.