Народните представители в парламента гледат на първо четене т. нар. малките бюджети – на НЗОК и на ДОО.

Депутатите приеха проекта на бюджет на Здравната каса за догодина. Какво предвижда той - размерът му е над 5,68 млрд. евро което с над 420 млн. евро повече от тази година. Най-много пари са насочени към болнична помощ – 2,5 млрд. евро, следвани от парите за лекарства, медицински изделия и диетични храни – 1,4 млрд. евро. За дентална помощ са отделени над 240 млн. евро.

Според опозицията в него липсват реформи и няма подобрение на предлаганата здравна услуга. В залата бюджетът беше защитен от ресорния министър Катя Ивкова, която обяви, че все повече пари се насочват за профилактика.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "В проекта на бюджет на НЗОК за 2027 година са заложени близо половин милиард повече за здраве. Процентното разпределение в проекта за бюджет на НЗОК е с фокус върху извънболничната медицинска помощ."

Лъчезар Иванов, ГЕРБ-СДС: "Когато се предлагат повече средства трябва да видим дали тези финансови средства ще дадат някаква нова насока за подобряване на здравните услуги на българските граждани. Ние не виждаме такива промени в този бюджет." Джевдет Чакъров, ДПС: "За съжаление за поредна година от години наред не се предвиждат реформи или поне сериозни реформи, а продължаваме да наливаме средства в система която се нуждае от реформи."

Александър Симидчиев, ДБ: "Между четенията няма да искаме нито едно евро повече просто ще предложим 19 конкретни промени в рамките на същите пари. 10% повече за личните лекари и отделно плащания за медицинските сестри." Николай Денков, ПП: "През последните пет години бюджетът на здравната каса се е увеличил два пъти и въпреки това недоволството на гражданите, което е основателно, продължава да расте."

снимки: БТА

Георги Георгиев, "Възраждане": "Моделът е порочен, схемата за източване на касата е една и съща и се прави всяка година, наливането на средства по определените пера, няма да промени абсолютно нищо."

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