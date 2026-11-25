Омбудсманът Велислава Делчева настоява Районната прокуратура в Кюстендил да извърши спешна проверка по случай на физическо насилие над дете с увреждания, настанено в държавна здравно-социална услуга.

При внезапна проверка екипът на Националния превантивен механизъм (НПМ) установява, че психолог е скубал, ритал по тялото и влачил по земята детето. Наложеното му дисциплинарно наказание е „забележка“ – най-лекото, предвидено в Кодекса на труда.

Случаят е от 24 октомври 2025 г. в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. На 1 декември 2025 г. психологът е наказан със „забележка“.

В доклада си омбудсманът определя подобно отношение към деца с увреждания като възможно жестоко, нечовешко и унизително отнасяне по смисъла на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

При проверката не е установено дали директорът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград е уведомил за насилието Държавната агенция за закрила на детето и отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ в Кюстендил. Не са предприети и адекватни последващи действия за овладяване на напрежението и подкрепа на децата и служителите.

Провереният център е първата по рода си интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с поведенчески проблеми и решения на ТЕЛК. В него са настанени осем деца, с което капацитетът му е изцяло запълнен.

Проверката на омбудсмана установява сериозни проблеми и с управлението и кадровото обезпечаване на услугата. От предвидените с постановление на Министерския съвет 40 щатни бройки са разкрити 39, но свободни остават позициите за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог.

Само за около година в центъра са сменени петима психолози. Част от назначените специалисти нямат необходимия опит за работа с деца с психиатрични заболявания и поведенчески проблеми. Екипът на НПМ определя психосоциалния климат в центъра като „изключително лош“, което се отразява пряко на здравето и поведението на децата.

Омбудсманът подчертава, че работата с тези деца изисква висока професионална компетентност, опит и допълнително обучение. Необходими са регулярни практически обучения за превенция и овладяване на агресивно поведение, деескалация на кризисни ситуации, работа с деца с травматичен опит и защита на техните права и най-добър интерес.

Установени са и проблеми с материалната база и сигурността на центъра. Необходими са ремонт заради теч, укрепване на оградата, осигуряване на жива охрана и служебен автомобил. На децата не се предоставят и средства за джобни разходи, въпреки че това е нормативно изискване.

Освен за спешна прокурорска проверка омбудсманът настоява Министерството на здравеопазването да извърши комплексна проверка на дейността на центровете в Благоевград и Кюстендил, включително на работата на директора и процедурите за подбор на персонал. Делчева иска да бъде установено и дали компетентните органи са били уведомени за насилието.

Омбудсманът настоява за проверки и от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за качеството на социалните услуги. Тя препоръчва още спешно обучение на служителите, подобряване на материалната база и сигурността и предоставяне на джобни средства на децата.