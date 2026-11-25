Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в кулоарите на парламента, че лично е предупредил представителите на партията в Общинската избирателна комисия във Варна да не подкрепят прекратяването на пълномощията на Благомир Коцев. По думите му е имало натиск върху членовете на комисията, а партията ще обяви решенията си по случая в петък или събота.

Борисов обясни, че е направил няколко опита да предотврати подобно развитие, включително като е предупредил лично представители на партията във Варна. По думите му е имало изрично решение на Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

"Изрично има решение на Изпълнителната комисия. Лично се обадих и на Портних, и на Стоянов, и на всички във Варна, че ако направят такова нещо, въпреки че юридически обосновават своето решение, ще имат тежки последици не само за тях и за нас като партия, но и на Коцев казах да го уверя в това", заяви Борисов.

Той подчерта, че макар Благомир Коцев да е негов политически опонент, решението за отстраняването му не трябва да бъде вземано от представители на избирателни комисии.

"Пак казвам, Коцев ми е политически опонент. Само, че това е избор на варненци. Кмет се сваля на избори, не от някакви чиновници, които, за съжаление, ние сме посочили. И тук говоря за всички партии. Видяхте в избора и от ПП, и от ДПС, и от ГЕРБ, и от "Възраждане", ИТН, БСП. Може би тук, вместо само да се вайкаме, да съберем подписи и да внесем промяна в закона, така че тези членове на такива комисии да могат да бъдат оттегляни от партиите, които са ги посочили. Защото аз им поисках оставката сега и така ми увисват до този момент думите във въздуха", коментира лидерът на ГЕРБ.

Попитан защо според него представителите на партиите в комисията са подкрепили решението, Борисов насочи вниманието към предишни политически отношения във Варна и снимка на представители на бизнеса с Кирил Петков:

"Това може би Кирил Петков ще каже, защото същите тези хора, за които цитират, са на снимката с него преди три години, когато целият бизнес се обедини около Благо Коцев, ако си спомняте, за да свалят кмета на ГЕРБ. И те, които го избраха тогава, сега направиха многократни усилия и накрая успяха да го свалят. Пак казвам, има юридически всякакви аргументи, но е безсмислено сега да се говори за тях. Петък или събота ще обявя какви решения сме взели", заяви Борисов.

На въпрос дали смята, че върху членовете на ОИК е оказан натиск, той отговори утвърдително:

"Да. Аз говоря това, което знам. Ако някой знае повече, нека излезе и да го каже."

Борисов беше попитан и защо осемте представители на ГЕРБ в ОИК не са се съобразили с указанията му и дали е имало друго влияние:

"Не мога да кажа. Факт е това, факт е, че не послушаха и други лидери в тази комисия."

По думите му партията ще обяви конкретните си решения в края на седмицата. В коментар за предупрежденията за санкции от Европа Борисов заяви, че става дума за редовна процедура, и направи паралел с политическите решения, подкрепяни от избирателите:

"Тя си е редовна процедура. И както за Варна, варненци трябва всичко, за което са гласували, да си го изтърпят, така и българите, които гласуваха за Радев, трябва да си платят и глобите, трябва да си минаваме през дълговите спирали, трябва да си направят всичките грешки, защото, за съжаление, това е нашата народопсихология. Докато не се обърне колата, дотогава пътища много", коментира той.

Лидерът на ГЕРБ допълни, че не може да изпитва удовлетворение от евентуални санкции за България, тъй като те засягат всички данъкоплатци. Той припомни и критиките, които е получавал за бюджетната си политика: