Като преврат срещу демокрацията беше определено прекратяването на правомощията на Благомир Коцев като кмет на Варна в декларация на ПГ на "Продължаваме Промяната", която беше представена от депутата Велислав Величков в пленарната зала.

"Днес осъзнаваме че демокрацията е в опасност. Когато някой си позволи да подменя свободния вот на хората с административни процедури, които да отменят техния избор – това се нарича преврат срещу демокрацията", посочи Великов.

Варна не е за продан, а свободата не се търгува, заявяват още от ПП. Според тях от Общинската избирателна комисия във Варна са изпълнили бизнес и олигархична поръчка, което е осигурило на местните олигарси, превърнали Общинския съвет в морската столица в частен бизнес клуб, да изберат свой човек за временен кмет на града до изборите след 11 месеца. Това, според тях, е подигравка с политическите права на гражданите.

"Това трудно би могло да се случи без голям политически гръб в столицата, защото играта включва връщане на абсолютния контрол на една групировка и един скандален бизнесмен над града, но и разширяване на не толкова тайното чуждестранно влияние в града, считан за нещо като задморски анклав на Кремъл у нас", се казва още в декларацията.

Величков отбеляза, че решението за Коцев е станало по късни доби, в деня на приемането на общинския бюджет, като то е взето при липса на аудиозапис от заседанието, а липсва и автор на проекта на решението.