2000 фиданки от вида атласки кедър са засадени на мястото на изгоряла гора над Созопол. Залесяването обхваща 10 декара общинска горска територия, пострадала при голям пожар на 14 септември 2024 година в района на Каваци и гробищния парк.

Преди засаждането теренът е почистен от храсти, дървесни остатъци и пънове. Извършена е и специална подготовка на почвата на дълбочина до 50 сантиметра, за да се създадат необходимите условия за възстановяване на гората.

Засадените фиданки са двугодишни. Атлаският кедър е избран заради добрата си устойчивост на пожари и засушаване след успешно прихващане и адаптиране към местните условия.

„Изборът на дървесния вид също е част от усилията ни за устойчиво възстановяване на пострадалата територия“, заяви кметът на община Созопол Тихомир Янакиев, който присъства на залесяването.

Възстановяването на гората се финансира със средства, постъпили в общинския бюджет за компенсационно залесяване при урбанизиране на територии. Те могат да бъдат използвани единствено за създаване и възстановяване на горска растителност в общинския горски фонд.