След няколко дни с опасно ветровито време, през нощта вятърът ще отслабне. Акцент в прогнозата в близките дни е валежната обстановка в събота и неделя. Очакват се значителни количества. Ще вали и дъжд, и сняг, ще се образува и снежна покривка.

През нощта ще бъде безоблачно, а вятърът ще продължи да отслабва. Минимални температури в по-голямата част от страната с изключение на Черноморието, ще бъдат отрицателни – между минус 5° и 0°, на морския бряг от 0° до 4°.

Денят ще започне със слънчево време, но от запад облачността постепенно ще се увеличава. Максималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°, по Черноморието, където ще бъде слънчево със слаб югозападен вятър – от 9° до 11°.

И в планините вятърът ще е слаб и умерен от юг-югозапад, само по високите части – ще остане силен, от запад-северозапад. Ще бъде с променлива облачност и максимални температури в курортите ни от минус 3° на Алеко до плюс 1° на Пампорово.

Значителни валежи от дъжд се очакват утре в Италия и Франция. Дъжд ще вали и в много райони от Западна Европа. На Пиренеите ще бъде ветровито, с валежи от дъжд и сняг. Дъжд и сняг ще вали и в северозападните части от Балканите, но с повишаването на температурите снегът ще преминава в дъжд и ще има условия за образуване на поледици.

През нощта срещу четвъртък и у нас ще завали и рано сутринта в северозападните райони и по долините на Струма и Места също са възможни поледици. През деня валежи от дъжд ще обхванат северозападната половина от страната.

Дъжд ще вали и в петък, по-интензивно в Северозападна България. Значителни валежи се очакват през почивните дни. След временно повишение, температурите бързо ще се понижават и още в събота в Северна България и по високите полета, а в неделя – в по-голямата част от страната, дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка, има повишена вероятност за обледенявания и поледици.