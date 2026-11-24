На официална церемония в Мраморното фоайе на Народното събрание Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха удостоверенията си като избрани президент и вицепрезидент. Държавният глава изтъкна, че знае стойността на всеки получен глас и обеща заедно с Кирил Вълчев да се качат на високото стъпало, на което стоят българските граждани, за да бъдат заедно с тях и да решават трудностите, които стоят пред България.

Месец след изборната победа Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха официалния документ за своя успех.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: "ЦИК връчва удостоверенията на избраните президент и вицепрезидент, с което се удостоверява изборния резултат."

Илияна Йотова поздрави ЦИК и изтъкна, че знае стойността на всеки получен глас.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Всеки един от нас – и аз, и г-н Вълчев, имаме своите позиции, своите различия, своя профил, но точно това ни задължава да умеем най-голямото изкуство – да чуеш различията, да оцениш идеите и позициите на своите опоненти, да ги разбираш и заедно да търсите националното съгласие."

Йотова посочи, че днес има огромна нужда от диалог между институциите:

"От разговор, който е далеч от конфронтацията, далеч от кавгите, от политиканстването, защото предизвикателствата и в национален, и в международен план не са едно и две. Днес нашето обещание с г-н Вълчев е в тази посока – да се качим на високото стъпало, на което стоят българските граждани, за да бъдем заедно с тях и заедно да решаваме трудностите, които стоят пред България."

снимки: БТА

Председателят на парламента Михаела Доцова пожела на Йотова и Вълчев успешен мандат в полза на държания интерес и на обществото.