След повече от осем часа дебати Бюджетната комисия гласува пакета от данъчни закони на второ четене, от които зависи приходната част на бюджета за 2027 година. Фискалният ефект възлиза на близо 2 млрд. евро. Николай Минков обобщава.

Между 5 и 15 хил. евро се увеличават данъчните облекчения за отглеждане на деца.

Повишава се прагът за регистрация по ДДС поетапно през следващите 3 години.

Ваучерите за храна се вдигат на 200 евро, но се облагат със 7%, което предизвика напрежение в бюджетната комисия.

Владислав Горанов – ГЕРБ-СДС: „Ние навсякъде ще предлагаме и ще отхвърляме увеличението на данъци и увеличението на административната тежест. Не е оправдано при очакван спад на темпа на растеж на икономиката да се увеличават разходите за труд и да се увеличава данъчната тежест по принцип.“ Асен Василев – ПП: „Това, което се наблюдава в този законопроект цялостно, но и във всичко свързано с Бюджет 2027, е, че имам чувството, че всичко, което са видели от Министерството на финансите, са решили да му сложат данък. Може би и на въздуха ще му сложите данък скоро време, който дишаме, нали?“ Мартин Димитров – ДБ: „Има една такава тенденция. Всичко, което мърда, да бъде облагано. Видели сте движение, че ваучерът се дава от работодателя към работника. Виждайки движение, решавате да го обложите. Хората виждат магистрали, които струват 40 милиона евро на километър, и си казват: „Да, сега тук от нас ще ги вземат и ще построят 1 километър магистрала.“ Цончо Ганев – „Възраждане“: „Вдигане навсякъде, по всички възможни начини, за да се ударят както физическите, така и частните лица по отношение на данъчното облагане за годината.“ Людмила Петкова – зам.-министър на финансите: „Това е данъчна преференция, като основното е да не се плащат осигуровки. Самото по-ниско облагане пак е също преференция, както е освобождаването от осигуровки. Защото това е доход. Това е доход, който не е обложен.“

Предложението на управляващите да вдигнат данък уикенд от 3 на 7 процента предизвика реакция от опозицията, която изчисли, че фискалният ефект ще е едва 6 млн. евро.

С 33% данък свръхпечалба се облагат банки, застрахователи, хазартни оператори, обменни бюра и ритейл компании.

Прогресивно се повишава в следващите 3 години и данъчната оценка на имотите.

Въвежда се и акциз за автомобили с двигател с вътрешно горене с мощност над 250 киловата, който варира от 500 до 6000 евро.