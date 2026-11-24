Подобряване на личните постижения и класиране до финали в различните дисциплини. Това си пожелаха българските плувци на заминаване за световното първенство в малък басейн в Пекин. Шампионатът ще се проведе от 2 до 6 декември в китайската столица и ще бъде излъчван на живо в ефира на БНТ 3.

С пожелание да има повод да бъдат посрещнати, както бяха изпратени, главният треньор на националния отбор Кристиян Минковски постави целите пред плувците ни.



"Ако успеем да се класираме сред първите 20, би било голям успех. Надявам се състезателите, които показаха миналата седмица добро моментно състояние, да успеят да реализират своите възможности“, заяви Минковски пред БНТ.

Петър Мицин отчете напредък в подготовката си, като постави акцент върху техническите елементи, които имат особено значение в 25-метров басейн.

"Бях натежал в началото на тази година, но сега вече съм добре, килограмите са супер. Смятам, че съм подобрил елементи като обръщанията и старта“, коментира Мицин.

Любомир Епитропов демонстрира увереност във възможностите на българските състезатели да се противопоставят на световния елит.

"Не сме толкова далеч от големите имена. Мисля, че можем да ги конкурираме“, заяви Епитропов.

Габриела Георгиева също замина с оптимизъм за Китай, след като през миналата година трябваше да преодолява проблеми с контузии.

"Със сигурност се чувствам много по-добре от миналата година, тъй като тогава имах травми, но сега съм уверена в себе си. Дай Боже да има финал“, сподели Георгиева.

Камелия Стоименова и Диана Петкова от своя страна не скриха мечтите си за най-високото стъпало на почетната стълбичка.

"Златен медал. Всеки би мечтал за това нещо. Трябва да вярваме“, заяви Стоименова.

"Пожелавам си златен медал, но нека вървим стъпка по стъпка. Работили сме за финал, а оттам нататък всичко е възможно“, добави Петкова.

Световното първенство по плуване в малък басейн в Пекин ще можете да проследите на живо от 2 до 6 декември в ефира на БНТ 3.

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