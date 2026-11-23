Трогателен жест към ММА звездата Дакота Дичева. Състезателката с български корени получи лично нарисувана картина на лъвица, на гърба на която бе написано и стихотворение, посветено на нея. Дичева бе гост на официалната пресконференция преди бойната гала „Макс Файт 67“.

Подаръкът бе връчен от щаба на един от претендентите за професионалната боксова титла на България – Марио Вергиев.

„Изключително горда съм да представям България. Виждам вашата подкрепа и я оценявам много. Спорт като моя, феновете правят цялото преживяване специално. Аз съм наполовина българка и понякога се тревожа, че хората тук няма да ме приемат. Въпреки това чувствам, че кръвта ми е изцяло българска. Сърдечно ви благодаря за подкрепата“, каза Дичева.

Гвоздеят в програмата на „Макс Файт 67“ е двубоят между Николай Дишков и Марио Вергиев за шампионския пояс в лека-тежка категория.

Събитието, на което Дичева ще бъде специален гост, е тази събота в зала „Младост“ в Бургас.

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