Селекционерът на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев ще разпредели игровите минути на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в евроквалификацията срещу Дания според моментното им състояние. Двамата имат натоварена програма, като ще се присъединят към лагерната тима в деня на двубоя. В тяхно отсъствие съставът проведе първата си тренировка в зала „Триадица“.

Място сред повиканите играчи намери дебютантът Александър Матушев от Спартак Плевен, докато неговият съотборник Стефан Михайлов отново е част от националния отбор, след като получи повиквателна на за приятелския турнир в Словакия през лятото.

Лъчезар Тошков и Николай Михайлов се завръщат след дълга пауза, а Мирослав Васов отпадна от групата в последния момент поради контузия.

Големите звезди от Евролигата Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър се очаква да се присъединят буквално часове преди мача след двубоя на техния Олимпиакос с Апоел от Евролигата.

„Очакваме ги да им се свърши мача с Апоел и веднага вечерта да тръгнат към София и на следващия ден да се включат. Ясно, че ще има някаква умора. Важното е за мен да дойдат и да са здрави. Те имат желания, така че това е най-важното. Умората ще гледаме в хода на мача, как да се ротират, какво да правим, ще преценяваме на момента“, каза националният селекционер Любомир Минчев.

София ще е домакин на мач на представителният тим по баскетбол за първи път от 12 години, а според играчите това носи допълнителна мотивация.

„Радостен съм, че ще успеем да играем в София. От дълго време всички искаме да се случи това нещо. Няма по-добро време от това в момента да излезем с този отбор в София“, каза националът Йордан Минчев.

„Очакваме една много добра атмосфера, понеже, както вече казахте и двамата ще дойдат, за което ние целят отбор се радваме. Очакваме здрава битка, отборът на Дания е доста добър“, добави Павлин Иванов.

Срещата България-Дания е на 26 ноември в „Арена София“, а пропуските за двубоя вече са в продажба.

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