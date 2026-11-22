Българският пилот Никола Цолов получава сериозен шанс да спечели титлата във Формула 2, след като отборът на "Хаас“ официално потвърди, че Рафаел Камара ще участва в последните два старта от сезона във Формула 1 - за Голямата награда на Катар и Голямата награда на Абу Даби.

Решението означава, че бразилецът ще пропусне заключителните два кръга от шампионата във Формула 2, където е пряк конкурент на Цолов в битката за титлата.

Камара има 207 точки срещу 200 за българина, като разликата между двамата е само седем пункта. Отсъствието на бразилския състезател от оставащите надпревари дава възможност на "Българския лъв“ да навакса изоставането си и да атакува първото място в крайното класиране.

Рафаел Камара направи дебюта си във Формула 1 пред родна публика в Сао Пауло, след което участва и в Гран при на Лас Вегас. Сега бразилецът ще продължи да трупа опит с американския тим в Катар и Абу Даби, преди да започне първия си пълен сезон в световния шампионат през 2027 година.

Ръководителят на "Хаас“ Аяо Комацу изрази задоволство от представянето на младия пилот и подчерта значението на допълнителното време на пистата за неговото развитие.