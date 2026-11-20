Джордж Ръсел с Мерцедес беше най-бърз във втората свободна тренировка преди Гран при на Лас Вегас, част от световния шампионат във Формула 1. Британецът записа време от 1:47.272 минути в заключителните секунди на сесията, която премина при мокри условия.

Ръсел изпревари само със 71 хилядни Пиер Гасли с Алпин, докато третото място зае Шарл Льоклер с Ферари, който остана на 0.333 секунди от най-доброто постижение.

След първата свободна тренировка, в която силният дъжд не позволи на пилотите да запишат конкурентни времена, отборите използваха втората сесия, за да натрупат повече километри по уличното трасе в Лас Вегас.

В началото състезателите излязоха с гуми за силен дъжд, но постепенно условията започнаха да се подобряват. Оскар Пиастри с Макларън пръв записа време, а впоследствие пилотите преминаха към междинни гуми, след като на трасето започна да се оформя по-суха състезателна линия.

Ландо Норис беше сред най-активните в първата половина на тренировката. Британецът на няколко пъти подобряваше най-доброто време, въпреки че допусна излизания извън очертанията на трасето.

Около 20 минути преди края Льоклер пое лидерството, като първи слезе под границата от минута и 50 секунди. Монегаскът продължи да подобрява постиженията си, но за кратко беше изпреварен от Исак Хаджар с Ред Бул.

Малко повече от десет минути преди финала сесията беше прекъсната с червен флаг заради пластмасови отломки, попаднали на трасето в района на последния завой.

Тренировката беше подновена шест минути преди края, което предизвика масово излизане на пилотите за последни бързи обиколки. Именно тогава Ръсел записа най-доброто време, а Гасли също подобри резултата си и се изкачи до втората позиция.

Четвърти завърши Исак Хаджар, на 1.135 секунди от лидера, следван от Оскар Пиастри. Люис Хамилтън с Ферари се нареди шести, а Ландо Норис остана седми.

Първата десетка допълниха Андреа Кими Антонели с Мерцедес, Франко Колапинто с Алпин и Фернандо Алонсо с Астън Мартин.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен завърши едва 13-и, след като записа време в заключителните минути на сесията. Нидерландецът съобщи и за проблеми с автомобила си.

Серхио Перес с Кадилак се нареди 14-и, докато неговият съотборник Валтери Ботас остана 21-и.