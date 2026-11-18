Кадилак официално потвърди, че Валтери Ботас ще остане част от пилотския състав на отбора и през сезон 2027 във Формула 1. Новината беше обявена преди предстоящата Гран при на Лас Вегас и сложи край на спекулациите около бъдещето на 37-годишния финландец.

Ботас се завърна на стартовата решетка през 2026 година след едногодишно отсъствие, за да се присъедини към новия американски отбор в дебютния му сезон. Негов съотборник е Серхио Перес, който миналия месец удължи договора си с Кадилак поне до края на 2029 година.

През последните седмици се появиха съмнения относно оставането на Ботас, след като тимът започна да работи активно за осигуряването на суперлиценз на Колтън Херта. Американският пилот, който се състезава във Формула 2, получи необходимото разрешение преди две седмици, след като участва в свободни тренировки.

Въпреки това ръководството на Кадилак реши да продължи сътрудничеството си с Ботас, като изтъкна богатия му опит във Формула 1, техническите му познания и доказаните му качества като победител в състезания.

"За всички, които се интересуват – оставам!“, заяви финландецът, припомняйки знаменитото си радиосъобщение след победата в Гран при на Австралия през 2019 година с Мерцедес. "Развълнуван съм, че ще продължа това приключение с Кадилак и през 2027 година. Знаехме, че изграждането на нов отбор във Формула 1 от нулата няма да бъде лесно, но точно това прави предизвикателството толкова специално“, добави Ботас.

Финландецът подчерта, че въпреки трудностите в дебютния сезон отборът вече е поставил основите за бъдещото си развитие.