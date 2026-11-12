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Никола Цолов не намери място в отбора на Рейсинг Булс за 2027 г.

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Спорт
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Българският пилот се размина с място във Формула 1 за следващия сезон.

никола цолов зае трето гран белгия формула
Снимка: БТА
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Отборът на Рейсинг Булс посочи пилотите си за следващия сезон във Формула 1. Тимът ще заложи на Арвид Линдблад и Лиам Лоусън, което означава, че българският пилот Никола Цолов ще трябва да търси различен път към пробив в най-престижния автомобилен шампионат.

Дъщерният отбор на Ред Бул ще продължи да разчита на двамата си състезатели за втора поредна година.

Отличното представяне на Цолов в тестовете с Рейсинг Булс и във Формула 2 постави под съмнение бъдещето на Лоусън в последните месеци, но новозеландецът също постига резултати. Той започна трети в Бразилия миналата седмица и завърши седми, което му отрежда 89 точки във Формула 1.

„Изключително щастлив съм, че ще остана в Рейсинг Булс през следващия сезон. Направихме силна година и отборът вложи много в създаването на бърз автомобил, който аз обичам да карам. Гордея се, че съм част от исторически сезон, в който се борим за петото място в класирането при конструкторите. Това е доказателство за добрата работа и в завода, и на пистата“, заяви Лоусън.

В момента Цолов прави втората си серия тестове на болида на Рейсинг Булс от миналата година, като българинът е на пистата „Хунгароринг“. Отборният директор Алан Пермейн заяви след включването на българина в първата свободна тренировка в Мексико, че отборът продължава да търси правилното решение, а днес бе обявено, че тимът се е спрял официално на Лоусън.

„Доволни сме, че ще продължим с Лиъм и Арвид за 2027 г. И двамата демонстрираха качествата и потенциала си. Доволни сме от техния прогрес и индивидуално, и като съотборници. Нямам съмнения, че това е най-добрата двойка пилоти за нас, защото те са и опитни, и амбицирани“, каза Пермейн.

Рейсинг Булс затвори една от последните вратички за българина към титулярно място във Формула 1 за 2027 г. Хаас все още не са обявили дали ще продължат и занапред с Оливър Берман, а едно от местата в Кадилак продължава да бъде под въпрос. Серхио Перес подписа дългосрочен договор с американския тим, но бъдещето на Валтери Ботас остава несигурно. Фаворит за тази позиция обаче е тестовият пилот Колтън Хърта, който успя да се сдобие със суперлиценз.

#Никола Цолов

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