Никола Цолов проведе втори тест с болид от Формула 1 на „Хунгароринг“

Българският пилот Никола Цолов отново седна зад волана на болид от Формула 1. 19-годишният състезател проведе втори тест с отбора на „Рейсинг Булс“ на пистата „Хунгароринг“ в Унгария, където кара VCARB 02 – автомобила, с който тимът участва в световния шампионат през сезон 2025.

Тестовата сесия е в рамките на 11 и 12 ноември. От профила Everything Formula бяха разпространени и кадри от българския пилот на унгарската писта.

Това е втори тест на Цолов с VCARB 02. Първият се проведе на 27 август на италианската писта „Имола“, където българинът измина 690 километра в рамките на програмата за изпитания на предишни автомобили (Testing of Previous Cars – TPC).

След първия тест ръководителят на „Рейсинг Булс“ Алън Пърмейн определи представянето на Цолов като положителна стъпка в развитието му. По думите му българинът се е адаптирал бързо към автомобила и е демонстрирал спокойствие при първото си пълноценно каране на болид от Формула 1.

На 30 октомври Цолов направи и дебюта си в официална сесия от състезателен уикенд във Формула 1. Той замени Лиъм Лоусън в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити и завърши на 12-о място.

Българинът е част от програмата за млади пилоти на „Ред Бул“ и през сезон 2026 се състезава във Формула 2 с отбора на „Кампос Рейсинг“.

Тестовете с VCARB 02 са част от подготовката и развитието на Цолов в програмата на „Ред Бул“. Те му осигуряват допълнителен опит с автомобил от Формула 1, но не представляват потвърждение за титулярно място в шампионата през следващия сезон.