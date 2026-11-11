БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата...
Чете се за: 06:07 мин.
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният...
Чете се за: 01:15 мин.
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от...
Чете се за: 00:40 мин.
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан...
Чете се за: 01:27 мин.
Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната...
Чете се за: 01:15 мин.
Автомагистрала „Тракия“ е отворена за...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***

Карлос Насар бе обявен за най-добрия щангист на световното първенство през 2026 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Българинът оглави класацията по официалната точкова система на Международната федерация по вдигане на тежести след три световни рекорда и титла в категория до 95 килограма

Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Карлос Насар получи поредно международно признание, след като бе определен за най-добрия щангист на световното първенство по вдигане на тежести през 2026 година. Българинът оглави класацията по системата GAMX Points, която от тази година се използва официално от Международната федерация по вдигане на тежести (IWF).

22-годишният състезател от Червен бряг заслужи отличието след впечатляващото си представяне на шампионата в китайския град Нинбо, където спечели четвъртата световна титла в кариерата си.

Насар триумфира в категория до 95 килограма с двубой от 415 килограма, като постави три световни рекорда - 185 килограма в изхвърлянето, 230 килограма в изтласкването и 415 килограма в двубоя.

Постижението му получи оценка от 1298,05 точки по системата GAMX, което се оказа най-високият резултат сред всички участници в осемте мъжки категории на световния шампионат.

Точковата система позволява сравняване на постиженията на състезатели от различни категории, като отчита постигнатите резултати и състезателното тегло.

На второ място в класацията остана световният шампион и рекордьор в категория до 70 килограма Пьол Пак. При лично тегло от 69,850 килограма той постигна двубой от 355 килограма, който му донесе 1277,11 точки.

Третата позиция зае египтянинът Мохамед Юнес Елсайед Абделрахман, който спечели световната титла в категория до 85 килограма с двубой от 390 килограма и оценка от 1270,51 точки.

Свързани статии:

Карлос Насар и победите, които надхвърлят границите на спорта
Карлос Насар и победите, които надхвърлят границите на спорта
Четирикратният световен шампион и олимпийски първенец от Париж 2024...
Чете се за: 03:32 мин.
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести
Четирикратният световен шампион коментира ситуацията в родните...
Чете се за: 01:10 мин.
#Световно първенство по вдигане на тежести в Китай 2026 г. #Карлос Насар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни катастрофи
3
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни...
Държавният резерв изпраща над 860 000 литра вода за Козлодуй
4
Държавният резерв изпраща над 860 000 литра вода за Козлодуй
Тир с румънска регистрация е първото превозно средство във верижната катастрофа на АМ „Тракия“
5
Тир с румънска регистрация е първото превозно средство във...
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от едно село
6
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от едно село

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
6
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...

Още от: Вдигане на тежести

Карлос Насар и победите, които надхвърлят границите на спорта
Карлос Насар и победите, които надхвърлят границите на спорта
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести
20238
Чете се за: 01:10 мин.
Поля Иванова: Карлос знае, че това е неговият път, той обича това, което прави Поля Иванова: Карлос знае, че това е неговият път, той обича това, което прави
Чете се за: 00:57 мин.
Асен Златев: Благодаря на Карлос Насар, че запази лицето на нашия спорт Асен Златев: Благодаря на Карлос Насар, че запази лицето на нашия спорт
Чете се за: 03:10 мин.
Министър Енчо Керязов за световната титла на Карлос Насар: Това е успех за целия български спорт Министър Енчо Керязов за световната титла на Карлос Насар: Това е успех за целия български спорт
Чете се за: 01:27 мин.
Шампионско посрещане за световния номер 1 Карлос Насар (ГАЛЕРИЯ) Шампионско посрещане за световния номер 1 Карлос Насар (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Прокуратурата след разпита на шофьора на румънския тир: Не е спирал, а е намалил скоростта и е усетил удар
Прокуратурата след разпита на шофьора на румънския тир: Не е...
Чете се за: 08:02 мин.
У нас
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия" Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
ГДБОП задържа двама души срещу трафика на хора в Сапарева баня
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира...
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Хиляди протестираха в Испания за достъпни жилища и достойни заплати
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нов епизод от хибридните атаки в Европа, на прицел са над 6300...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ