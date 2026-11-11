Карлос Насар бе обявен за най-добрия щангист на световното първенство през 2026 година

Карлос Насар получи поредно международно признание, след като бе определен за най-добрия щангист на световното първенство по вдигане на тежести през 2026 година. Българинът оглави класацията по системата GAMX Points, която от тази година се използва официално от Международната федерация по вдигане на тежести (IWF).

22-годишният състезател от Червен бряг заслужи отличието след впечатляващото си представяне на шампионата в китайския град Нинбо, където спечели четвъртата световна титла в кариерата си.

Насар триумфира в категория до 95 килограма с двубой от 415 килограма, като постави три световни рекорда - 185 килограма в изхвърлянето, 230 килограма в изтласкването и 415 килограма в двубоя.

Постижението му получи оценка от 1298,05 точки по системата GAMX, което се оказа най-високият резултат сред всички участници в осемте мъжки категории на световния шампионат.

Точковата система позволява сравняване на постиженията на състезатели от различни категории, като отчита постигнатите резултати и състезателното тегло.

На второ място в класацията остана световният шампион и рекордьор в категория до 70 килограма Пьол Пак. При лично тегло от 69,850 килограма той постигна двубой от 355 килограма, който му донесе 1277,11 точки.

Третата позиция зае египтянинът Мохамед Юнес Елсайед Абделрахман, който спечели световната титла в категория до 85 килограма с двубой от 390 килограма и оценка от 1270,51 точки.