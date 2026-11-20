Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев продължава възстановяването си след контузията, получена на Световното първенство в Нинбо, Китай, и се подготвя за участие в Световната купа в Доха. Надпреварата ще се проведе от 7 до 16 декември и ще постави началото на олимпийските квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Българският щангист все още изпитва болки, но постепенно възвръща състезателната си форма. Пред БТА той разкри, че още преди световния шампионат е имал мускулно разкъсване в областта на предмишницата, а впоследствие е получил и травма на лакътя.

"В момента съм добре, възстановявам се. След световното имах болки тук-там. Два-три дни си почивах, слагах лед, след което започнах лека-полека да тренирам и да правя упражнения. Знаех, че не трябва да спирам, колкото и да боли. Сега с възстановяването се оправям и се готвя за Световната купа в Доха“, заяви Русев.

В процеса на възстановяване му помагат докторът по кинезитерапия Александър Андреев от медицински център "Медика Експерт“, както и треньорите Радослав Атанасов и Иван Иванов. Тренировъчната програма е съобразена със състоянието на състезателя, като натоварванията се увеличават постепенно.

Русев вече участва и в турнира в памет на олимпийския шампион Милен Добрев, където по собствените му думи е постигнал добър резултат.

"Не трябва да спирам и да допускам нови контузии. Просто ми трябва малко повече възстановяване и по-добра подготовка. Казах, че няма да спра и няма да се откажа. Ще го докажа още на Световната купа в Доха“, категоричен беше европейският шампион.

Кинезитерапевтът Александър Андреев изрази увереност, че Русев може да бъде подготвен за борба за медал, въпреки здравословните проблеми.

"Ангел няма аналог. Когато беше на 13 години, получи фрактура-луксация, която наложи операция. Шест месеца след втората операция спечели титла. Преди една от европейските титли не можеше да вдигне дори чаша с вода, а 20 дни по-късно беше най-добрият в Европа“, разказа специалистът.

Треньорът Радослав Атанасов потвърди, че възстановяването протича успешно и Русев вече е достигнал приблизително 95 процента от възможностите си.

"Изобщо не е прекъсвал тренировките. Още на следващия ден след състезанието беше в залата. Просто правеше други упражнения, които не пречат на възстановяването му. В момента е на около 95 процента. Все пак имаме едно наум, но засега се чувства добре“, обясни Атанасов.

Той уточни, че заради мускулната травма в областта на предмишницата не е изключена и оперативна намеса. Засега обаче медицинският екип се стреми да избегне подобен вариант, тъй като евентуална операция би наложила около шест месеца възстановяване.

Преди Световната купа Русев ще участва в републиканското първенство в Асеновград през следващата седмица. Там той ще се състезава в категория до 70 килограма по решение на треньорския щаб, докато за турнира в Катар е заявен в обичайната си категория до 60 килограма.

Освен здравословното състояние на състезателя, сериозно предизвикателство остава и осигуряването на средства за участието му в Доха.

Според Радослав Атанасов има голяма вероятност клубът на Русев да поеме разходите за пътуването и състезанието, тъй като Българската федерация по вдигане на тежести изпитва финансови затруднения.

"Федерацията няма да има финансова възможност. Новото ръководство, начело с Асен Златев, все още не е вписано в Търговския регистър. Вече няколко дни разговарям с все още действащия генерален секретар на БФВТ Марин Милашки и той също потвърди, че няма средства. Сумата не е голяма – около 2000 евро на състезател. Ако федерацията не може да осигури участието му, клубът ще го направи“, заяви треньорът.

Атанасов не изключи възможността Русев да пътува за Катар без треньор, за да бъдат ограничени разходите. Финансовата ситуация поставя под въпрос и участието на други български представители в надпреварата, която има важно значение за олимпийската квалификация.

В предварителните заявки за Световната купа фигурира и името на Дениз Данев, който наскоро спечели златен медал на Европейското първенство за младежи в Дуръс. Според Атанасов обаче русенският щангист най-вероятно ще пропусне състезанието заради контузия в коляното.

Сред останалите заявени български представители при мъжете са Здравко Пеловски в категория до 70 килограма, Валентин Генчев до 75 килограма, Карлос Насар до 95 килограма и Христо Христов до 110 килограма.

При жените в предварителните списъци са включени Бояна Костадинова в категория до 49 килограма и Галя Шатова до 69 килограма.