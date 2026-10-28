Ангел Русев: Извинявам се на всички, които разочаровах

Националът по вдигане на тежести Ангел Русев се извини за слабото си представяне на световното първенство по вдигане на тежести в Китай.

Русенецът приключи участието си още след първото движение след три неуспешни опита. Шесткратният европейски шампион пробва три пъти на 115 килограма, но и трите пъти без успех.

"Искам да се извиня на всички хора, които повярваха в мен и моите възможности. Този път не се получи така, както всички се надявахме. В спорта има и трудни моменти, но ще продължа да работя и да се боря! На първо място искам да благодаря от сърце на моите треньори за всичко, което са направили и продължават да правят за мен. Благодаря им за труда, подкрепата и вярата! Благодаря на всички хора, които бяха зад мен в трудните моменти и продължиха да вярват в мен", написа той в социалните мрежи.

Българският национал увери, че ще се върне по-силен.