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Ангел Русев: Извинявам се на всички, които разочаровах

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Националът по вдигане на тежести увери, че ще се върне по-силен.

ангел русев шести световното вдигане тежести богота
Снимка: БГНЕС
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Националът по вдигане на тежести Ангел Русев се извини за слабото си представяне на световното първенство по вдигане на тежести в Китай.

Русенецът приключи участието си още след първото движение след три неуспешни опита. Шесткратният европейски шампион пробва три пъти на 115 килограма, но и трите пъти без успех.

"Искам да се извиня на всички хора, които повярваха в мен и моите възможности. Този път не се получи така, както всички се надявахме. В спорта има и трудни моменти, но ще продължа да работя и да се боря! На първо място искам да благодаря от сърце на моите треньори за всичко, което са направили и продължават да правят за мен. Благодаря им за труда, подкрепата и вярата! Благодаря на всички хора, които бяха зад мен в трудните моменти и продължиха да вярват в мен", написа той в социалните мрежи.

Българският национал увери, че ще се върне по-силен.

"За един спортист е изключително важно да има хора и партньори, на които може да разчита не само в успехите, но и в трудните моменти. Извинявам се на всички, които разочаровах. Ще си направя изводите, ще продължа да работя и ще се боря да се върна по-силен! Благодаря на всички, които продължават да вярват в мен. Борбата продължава", добави щангистът.

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#Ангел Русев

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