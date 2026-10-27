Ангел Русев и Дениз Данев приключиха безуспешно участието си на световното първенство по вдигане на тежести в Китай

Българските представители Дениз Данев и Ангел Русев не успяха да запишат класиране в категория до 60 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай.

Данев регистрира резултат от 117 килограма в изхвърлянето, който му отреди десетото място, но в изтласкването не успя да направи същото. Русев пък приключи участието си още след първото движение след три неуспешни опита.

Изхвърлянето стартира с успешни вдигания на Данев на 115 и 117 килограма, но на 119 той не успя да се справи. В същото време шесткратният европейски шампион Русев пробва три пъти на 115 килограма, но и трите пъти без успех. Още тогава той даде знак към треньорския щаб, че не е в състояние да прави опити в изтласкването.

Така за второто движение България остана с един представител в лицето на Дениз Данев. Той бе близо до това да се справи с началната тежест от 148 килограма, но не успя да я задържи над главата си. След това от българския щаб поискаха промяна на 150 килограма, но това бе извън възможностите на русенския щангист в днешния ден и при оставащите си два опита той не бе дори близо до това да успее.

Новият световен шампион при 60-килограмовите е китаецът Ян Ян. Той събра двубой от 304 килограма след 136 в изхвърлянето и 168 в изтласкването. Ян бе без конкуренция в първото движение, в което изпревари с цели шест килограма Пан Ун Чол от КНДР. Още един представител на Северна Корея - Пак Ин Сун, бе трети със 129 килограма.

В изтласкването обаче точно Пак Ин Сун постигна най-добрия резултат - 171 килограма. Той изпревари с един килограма световния рекордьор Пан Ун Чол, който преодоля началната си тежест от 170 килограма чак от третия си опит. Трети със 168 килограма остана Ян, но това бе без особено значение за китаеца, който изпревари с по четири килограма и двамата севернокорейци в двубоя.

Среброто остана за Пан Ун Чол с 300 килограма, докато Пак Ин Сун е трети, също с 300 килограма двубой.

В сряда сутринта на подиума в Нинбо ще излезе и третият от петимата български представители на световното първенство - Иван Димов. Той обаче ще вдига в най-ниската група "D" на категория до 65 килограма.

На 4 ноември (сряда) олимпийският и четирикратен европейски шампион Карлос Насар ще преследва четвъртото си злато и от световно първенство след триумфите в Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025. Този път Насар ще се състезава в категория до 95 килограма.