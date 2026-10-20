Карлос Насар e с трета по сила заявка в двубоя за световното първенство

Станаха ясни предварителните заявки за предстоящото световно първенство по вдигане на тежести в Нингбо (Китай). Изненадващо Карлос Насар е с трета по сила заявка от 390 кг двубой. Иранецът Али Алипур е декларирал 400 кг, а Нургиса Адилетули (Казахстан) и Фейксян Куан (Китай) са дали заявка от 395 кг.

На Азиатските игри в Нагоя наскоро 22-годишният Али Алипур спечели златото в категория до 95 кг с официален световен рекорд от 398 кг в двубоя (180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването). Затова заявката му от 400 кг за световното първенство не е само психологическа игра, а ясен знак, че се цели в златото.

Има и още една изненада в категорията на Насар. Един от фаворитите - колумбиецът Йоксер Мануел Алборнос Кинто, който вдига за Бахрейн, ще пропусне световното първенство по неизвестни причини до момента.

Състезанието в кат. до 95 кг е на 4 ноември и започва в 12:00 часа.