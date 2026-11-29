От 21.00 ч. тази вечер до утре сутринта летище "Васил Левски" е затворено за кацащи полети, съобщиха от летището.

Причината е, че на наземните оператори им е невъзможно да обработят всички полети, заради тежките зимни условия. От летището не уточняват конкретния час на възстановяване на полетите през утрешния ден.

Поради временното затваряне на Летище София, полетът от Бургас до София е отменен. Летище Бургас остава отворено, напълно подготвено за зимните условия в оперативна готовност да приеме евентуални пренасочени полети от Летище София.