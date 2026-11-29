България има възможност да избегне глобата на Европейската комисия заради дефицита в бюджета, ако обоснове много добре заложените разходи - нуждата от това да бъдат направени, както и гарантира, че тенденцията ще бъде спряна в бъдеще. Това коментира в "Интервюто" Десислава Калчева, член на фискалния съвет.

"До момента няма държава, която да е била глобена, тъй като глобата за свръхдефицит беше много висока. Сега обаче тя е намалена до 0,05%, в нашия случай до 25,8 млн. евро. До предупреждение са стигали Испания и Португалия, които обаче успяха да се обосноват и не получиха реална глоба", обясни Калчева.

Тя отново припомни настояването на Фискалния съвет да се работи за намаляване на разходите в бюджета и чрез съкращаване на държавни служители.

"Необходимо е да се използват и възможностите на изкуствения интелект, да се работи в посока дигитализация на процесите", каза Калчева.

Негативната оценка на Брюксел може да се отрази и на бъдещите еврофондове, предупреди още икономистът.

"Предстои промяна на правилата при получаване на еврофинансирането, ресурсите ще се отпускат както при Плана за възстановяване и устойчивост - срещу осъществени реформи", каза Калчева.

Тя коментира и тълкуването, че България е излъгала за размера на дефицита през 2025 г.

"Има съображения по числата като е въпрос на счетоводно тълкуване. В случая обаче имаме два конвергентни доклада, имаме становище на Европейската комисия, много е силно да се говори за лъжа", каза Калчева.

По думите й е малко вероятно държавата да постигне и заложените приходи в Бюджета, особено що се отнася до въвеждането на данък свръхпечалба. Подобна мярка в други държави е показала изпълнение от 50-60% на заложеното.

По отношение на приходната част, Калчева коментира и осъвременяването на данъчната оценка на имотите, което не означава автоматично вдигане на данъците.

"В някои общини отново данъчната оценка ще остане доста под пазарната. Тази актуализация на данъчната оценка не означава по-висок данък, общинските съвети може да намалят данъка върху недвижимите имоти, за да компенсира увеличението на данъчните оценки", обясни икономистът.

Относно макроикономическите очаквания за следващата година, според оценките на Фискалният съвет не се задава рецесия, но растежът на икономиката може да бъде по-нисък. Според оценките на бюджета заложения чист буфер в бюджета е около 65 млн. евро, но той може да бъде увеличен при неизпълнение на капиталовата програма догодина.

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