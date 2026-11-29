Проходът Шипка е почистен и обезопасен. Проходът на Републиката е отворен без ограничения. Обсъжда се отварянето на Котленския проход за тежкотоварни автомобили, но там все още има един критичен участък заради снегонавяванията.

Няма непроходими пътища в областите Стара Загора, Габрово и Велико Търново. Там днес десетки населени места бяха без електричество и водоподаване. Някъде проблемите са отстранени. Там, където не са, работят аварийните екипи.

Десетки бяха и авариралите автомобили и тежкотоварни камиони заради силния вятър, който на места, поне в Старозагорска област, беше ураганен.

Възстановено е движението на влаковете между Габрово и Царева ливада. Влак с 200 пътници беше блокиран близо 15 часа на гара Елисейна. Хората призоваха за помощ, тъй като вагоните нямали отопление, нямали храна и вода. Никой в продължение на часове не им е предоставил информация какво се случва.

Влакът тръгва от София час след полунощ. Никой от пътниците не подозира, че композицията ще попадне в сенжния капан.

Румен Кунов: "По принцип трябваше да тръгне в 11.00,той тръгна в 1.00 часа. И сега се намираме в гара Елисейна сме, 6 часа седим на студа. Виждате, влакът не тръгва наникъде.

Пътниците призоваха за помощ от ефира на БНТ.

"Някой да ни помогне с нещо, в смисъл, хора има болни, които имат деца, са тук. Аз съм с астма, прималява ми, то просто случката е много зле тук. Много е положението зле тук. Погледнете само на какво става на въпрос. Сняг, не тръгваме, седим колко часа тук и гладуваме, и студуваме. И най-вече сме без вода."

Марин, пътник във влака: "Снощи спах в един вагон, който нямаше парно, нямаше нищо, изкарах отвсякъде каквото има там, завих се и така изкарах досега. И сега дойдох малко по-напред, тук е топличко малко. Половината влак е топъл, половината влак не е."

Министърът на транспорта обясни, че причината е авария по контактната мрежа.

Георги Пеев, министър на транспорта: "Колегите от БДЖ мигновено са поискали от автобусни компании да извозят пътниците. Отказано им е поради сложната обстановка и трудния достъп до гарите. Почистването беше извършено. За съжаление, то е двупосочен пътят. Единият път беше почистен, но когато единият влак тръгна от Мездра за София за София, той счупи така наречения пантограф, което води до падане на контактната мрежа."

От НКЖИ увериха, че няма блокирани пътници.

Инж. Пламен Добрев, директор „Управление движението на влаковете и капацитета“ в НКЖИ: "Във влака имаше подадено напрежение, съответно имаше подадени нарушения. Подавана е информация от колегите от НКЖИ, както и от колегите от БДЖ. В момента се организира и топли напитки и храна. Имало е и вода в гарата, така че няма бедстващи пътници."

Въпреки уверението, че още до обяд движението на влака ще бъде възобновено, това стана едва след 15 часа.

От НКЖИ съобщиха и за други критични участъци по жп мрежата по-рано.

Инж. Пламен Добрев, директор „Управление движението на влаковете и капацитета“ към НКЖИ: "В момента е спряно движението и в участъка Ботев - Калофер, където също има паднало дърво, във връзка с усложнената зимна обстановка. Също наши колеги, в момента разчистват дървото, за да може бързият влак 3620 от Бургас за София да продължи своето движение. И е преустановено в момента движението в междугарието Оризово - Свобода, където също има множество паднали дървета, във връзка със зимна обстановка. Също наши екипи работят там."

Заради силния снеговалеж е спряно движението на влака Ямбол- Пловдив, всики други влакове се движат със закъснения до над 3 часа.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова.