Заседналият край Созопол танкер „Кайрос“ не представлява опасност за хората и околната среда. В това уверяват властите. Корабът, който преди година заседна край Ахтопол, след като беше поразен от дрон, отново се оказа на брега – този път заради бурното море и скъсана котва.

Въпреки уверенията на властите, че на този етап танкерът „Кайрос“ не представлява опасност, притесненията на жителите на Созопол остават, тъй като през днешния ден в района се усещаше миризма на гориво. Засега обаче няма данни за разлив в морето. Най-рано след четвъртък, когато се очаква метеорологичната обстановка да се подобри, водолази ще могат да обследват корпуса на кораба, за да установят дали има нови пробойни, както и да направят оглед на морското дъно. Междувременно се променя и правният статут на танкера – след засядането му той вече се води потънало имущество, което дава възможност на българската държава да предприеме действия по извеждането му, ако корабособственикът не го направи.

Созопол осъмна с 276-метров танкер под прозорците на ваканционен комплекс на нос „Колокита“.

Георги Христов, жител на Созопол: „Ние цяло лято го гледаме в морето, че беше на котва. Логично е нещо да се случи и сега видяхме, че последиците са много лоши“.

Скъсана котва, неиздържала на бурното море, е основната причина танкерът „Кайрос“ да измине около 7 морски мили в Бургаския залив, носен от вълните до бреговете на Созопол.

Тихомир Янакиев, кмет на община Созопол: „Какво, за Бога, търсеше този кораб тук… Защо не беше изтеглен към вътрешния рейд, където времето е по-нормално?“

Спешно беше сформиран оперативен щаб от няколко институции, чиито представители успокоиха:

Гл. комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“: „Корабът е така заседнал, че към момента е стабилен и би следвало да остане така и няма някаква конкретна опасност“.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Танкерът е празен, под баласт. Няма товар, който е свързан с гориво или мазут. Има минимално количество за този голям кораб“.

Преди точно година „Кайрос“ заседна край Ахтопол, след като беше поразен от дрон и оставен в български води от турски влекач. Впоследствие танкерът беше изтеглен и закотвен в Бургаския залив. Въпреки многократните предупреждения, наложените санкции и проведените разговори по дипломатически път, китайският корабособственик не изпълни ангажимента си да изтегли танкера за ремонт.

Веселин Анестиев, зам.-областен управител на Бургас: „Вижте какви са нормативните уредби, че един собственик на един кораб, регистрирана фирма само с един кораб, някакъв китаец, който никой не го е виждал, прави цялата държава на маймуна. Още повече, че те умишлено, собственикът на кораба, оставяше хора на самия кораб“.

И днес двамата моряци, китайски граждани, продължават да са на борда на танкера. За момента не се предвижда евакуация.

Георги Маджаров, зам.-областен управител на Бургас: „Имат нужните условия да бъдат на него чрез генератори с постоянно захранване“.

Още днес „Морска администрация“ издаде указания, с които в срок от 30 дни собственикът на кораба трябва да го изтегли. Ако не го направи, действията ще бъдат предприети от българската държава.